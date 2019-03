Dolomiti bellunesi paradiso pescatori

CO

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Le Dolomiti bellunesi sono un paradiso naturale per i pescatori e il territorio offre molto per gli appassionati di questa disciplina. Con oltre 1200 chilometri di tratti fluviali e lacustri ed una varietà straordinaria di specie e ambienti, la provincia di Belluno è sicuramente uno dei paradisi della pesca riconosciuto ormai a livello nazionale. Suddivisa in 12 bacini, o ambiti di pesca, affidati in gestione ad altrettante associazioni locali, non ha acque libere, caso unico in tutto il Veneto.