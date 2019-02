Per entrare a Verona nella Ztl-Bus i pullman turistici oggi pagano 150 euro in alta stagione e 100 in bassa stagione.

Ci sono delle eccezioni però: pagano tariffa ridotta (40 euro) i bus turistici con capienza massima di 25 persone (escluso il conducente) e i bus turistici provenienti dal Lago di Garda. A prevederlo una delibera della Giunta Comunale del 2009.

Una «discriminazione» verso il resto della provincia che provoca la protesta del consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto): «Più volte si è detto che occorre portare i turisti dalle mete classiche, spesso congestionate, del Lago di Garda e della città al resto del territorio veronese, in Lessinia, nelle colline e nella pianura. Purtroppo l’iniquo sistema delle tasse per gli autobus che fanno ingresso in Verona non facilita questo, anzi lo disincentiva».

E prosegue: «Mi auguro che l'amministrazione di Verona addotti pesi e misure uguali per tutti, e non siano gli alberghi e i cittadini dei comuni con minor affluenza turistica a dover pagare di più di quelli maggiormente fortunati. La cosa diventa ancor più assurda se un circolo di anziani organizza di andare al teatro a Verona, partendo ad esempio, da Bovolone. Se lo spettacolo finisce dopo la mezzanotte si trova a pagare 310 euro, spendendo più per il parcheggio che per il viaggio. Diversi albergatori e cittadini si sono rivolti a me sollevando questa assurda discriminazione che mi auguro il Comune di Verona possa quanto prima rimuovere».