Da Padova a Norcia sul cammino dei santi

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 6 MAG - Una nuova sfida per Daniele Franchi, il camminatore di San Pellegrino di Norcia, pronto ad affrontare un altro percorso di 800 chilometri che lo porterà, da martedì, sulle orme di Sant'Antonio, San Francesco e in ultimo di San Benedetto. Partirà da Padova e farà ritorno nella sua frazione terremotata, attraversando in solitudine montagne, città e luoghi di culto. Il tutto a soli otto mesi da un altro percorso, quello per Santiago di Compostela. Daniele ha 26 anni, gli ultimi li ha trascorsi a combattere prima una malattia e poi ad affrontare il sisma. Camminare, racconta all'ANSA, "è una passione come le altre, ma oggi affronto queste sfide soprattutto per portare il nome di San Pellegrino in giro per l'Italia e per l'Europa". Sul suo zaino appenderà infatti, come era stato per Santiago, la felpa con su scritto "San Pellegrino di Norcia c'è", realizzata all'indomani del terremoto del 30 ottobre 2016 dagli stessi abitanti della frazione a testimonianza della loro voglia di rinascita. Domani mattina prenderà il treno a Spoleto e raggiungerà Padova. "Martedì - spiega - mi registrerò alla Basilica di Sant'Antonio per poi iniziare ufficialmente il cammino". Pensa di completarlo in 45 giorni, mentre quello per Santiago ne aveva impiegati solo 16. "Anche se le distanze sono identiche, questo - dice il giovane - è molto più complicato, intanto perché si snoda su percorsi più tortuosi e meno attrezzati rispetto a quello che attraversa la Spagna. In questo caso, ad esempio, prevedo di dormire quasi sempre all'aperto". Saranno circa 25 le tappe che lo porteranno a completare il percorso e una di quelle immancabili "sarà al santuario francescano de La Verna". Il cammino "classico" di Sant'Antonio - San Francesco finisce una volta che si arriva ad Assisi, città natale del Poverello, ma Daniele ha intenzione di aggiungerci anche San Benedetto. "Arrivato ad Assisi non mi fermerò - conclude - e questa volta a San Pellegrino tornerò camminando".(ANSA).