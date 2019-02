Cortina 2021: Aare passa testimone

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - Il passaggio del testimone è avvenuto. Per Cortina d'Ampezzo (Belluno) l'avventura mondiale di sci parte dalla Svezia. Nel corso della cerimonia di chiusura della 45/a edizione dei Campionati del mondo di sci alpino che si sono svolti ad Åre, infatti, c'è stato oggi il simbolico passaggio della bandiera della Federazione Internazionale dello Sci dalle mani degli organizzatori svedesi ad Alessandro Benetton, capodelegazione azzurro e Presidente della Fondazione Cortina 2021, comitato organizzatore della rassegna iridata in programma fra 2 anni in Italia, a Cortina d'Ampezzo, dall'8 al 21 febbraio 2021. Un atto formale che segna l'avvio ufficiale del percorso organizzativo che porterà Cortina ad ospitare il più importante evento sportivo dei prossimi anni in Italia, con oltre oltre 600 atleti da 70 nazioni, pronti ad aggiudicarsi i 13 titoli mondiali in palio.