Corsa: Ghebrehiwet vince la StraVicenza

(ANSA) - VICENZA, 17 MAR - Eyob Ghebrehiwet vince la StraVicenza con al via 9.140 partecipanti, stabilendo il nuovo record della gara sui 10 Km del percorso. Il poliziotto delle 'fiamme oro' si è imposto con il tempo 29' 22" davanti al francese Stefan Gavril 30'01'' e al trevigiano Paolo Zanatta 30'04''.In campo femminile la vittoria di Isabel Matuzzi della Quercia Rovereto con 33' 23, davanti alla vicentina Rebecca Lonedo in 33'48" e alla trentina Federica Dal Ri in 35' 17".Di rilievo il record italiano di Nadia Dandolo nei 10 km della categoria SF 55 con 37'40'' che vede un'altra importante protagonista dei colori azzurri degli anni novanta. La manifestazione si è svolta con il blocco totale della circolazione in centro storico a Vicenza dal mattino. Durante la cerimonia di premiazione i rappresentati di CorrixVicenza hanno consegnato alla Fondazione San Bortolo di Vicenza 8.210 euro.La somma è stata raccolta durante le sessioni di allenamento a beneficio della Fondazione per i progetti a favore dell'ospedale di Vicenza.