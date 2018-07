Coro Bielorussa rallegra casa anziani

GM

(ANSA) - TREVISO, 28 LUG - Da 35 anni è una tradizione per il gruppo folk bielorusso 'Viazanka' far tappa in Veneto d'estate, e questa volta hanno pensato di far festa agli anziani e agli ammalati ricoverati nella della casa di riposo 'Villa delle Magnolie' di Monstier (Treviso). Un'ora e mezzo di spettacolo, emozionante, con il quale i Viazanka di Minsk - 7 cantanti professionisti, 10 musicisti e concertisti e 18 atletici ballerini - ha portato l'allegria nella struttura, esibendosi davanti alla Casa di Cura Giovanni XXIII e al centro servizi di Villa delle Magnolie. Si tratta di uno dei migliori gruppi folkloristici della Bielorussia. Si sono esibiti durante due giornate. In Italia tornano da più di 30 anni, e grazie all'organizzazione di Sergio Zanellato, fanno base a Trevignano comune che lo ospita. Nell'arco di una settimana hanno proposto spettacoli un po' in tutto il Veneto. (ANSA).