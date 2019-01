Coppa Mondo test Mondiali per Cortina

CO

(ANSA) - VENEZIA, 20 GEN - 308 giornalisti accreditati da 31 Paesi di cui 165 tra tv e radio (+22% rispetto allo scorso anno), 15.000 spettatori nei tre giorni di gare, oltre 200 volontari provenienti da tutta Italia: sono i dati significativi della 27/a edizione di Coppa del Mondo di Sci Femminile a Cortina che si è chiusa oggi. "Non nascondo l'entusiasmo per l'ennesimo test superato con successo" ammette Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021. In vista dei Mondiali "c'è tanto ancora da fare e non ci sederemo sugli allori".