Ennesimo caso di conto esorbitante ai danni di due turisti, per una consumazione in un bar di piazza san Marco a Venezia, ed ennesima condivisione e indignazione sui social media.

Lo scontrino testimonia che un noto bar della piazza, per due bottiglie di acqua minerale da un quarto di litro e due caffè ha fatto pagare ai clienti 43 euro, pari a 10 euro a bottiglia e 11,50 a espresso. Si tratta di prezzi che chi frequenta piazza San Marco conosce, che comprendono un sovrapprezzo per chi siede all’esterno dei locali per la presenza dei complessi musicali. Ma ancora una volta in rete pare che prevale lo stupore..