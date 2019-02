Con auto in fosso un morto nel vicentino

BCN

(ANSA) - VICENZA, 27 FEB - Una persona è morta in un incidente stradale a Rossano Veneto. La vittima, al volante di una Ford Focus, avrebbe perso - secondo una prima ricostruzione - il controllo della vettura finendo in un fosso incastrandosi sotto un ponticello d'accesso all'ingresso di un'abitazione. I vigili del fuoco, con una gru, hanno recuperato la vettura che si era infilatesi dentro il tubo in cemento dello scolo tra ponticello e fosso. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare la morte del conducente; un 46enne di Rossano. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.