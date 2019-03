Cinema: Detour, festival sul Viaggio

CS

(ANSA)-PADOVA, 21 MAR -Si apre domani Detour Festival del Cinema di Viaggio ospitato a Padova e Abano Terme fino al 31 marzo. Il Festival si propone come luogo di incontro e confronto sul tema del viaggio.Fino al 24 marzo Abano Terme ospiterà proiezioni, eventi speciali, e un' intera sezione del Festival-Viaggio in Italia, che vedrà 6 opere prime italiane concorrere per un Premio che verrà assegnato dal pubblico.Tra gli ospiti Aldo Baglio; Chiara Martegiani, Valerio Mastandrea, Enzo Monteleone, Barbora Bobulova, Francesco Bruni. Tra i film Manuel di Dario Albertini; Due piccoli italiani di Paolo Sassanelli; Scappo a casa con Aldo Baglio; La paranza dei bambini, tratto dal romanzo di Roberto Saviano. I pubblico avrà modo di assistere a un momento cruciale nella realizzazione di un film,quello che porta l'autore della storia a confrontarsi con il pragmatismo del produttore cinematografico,la figura che si assume l'onere dei costi di produzione. Per gli incontri lo sceneggiatore Monteleone (Mediterraneo) e Bruni (La prima cosa bella).