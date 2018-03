Causa incidente e fugge, denunciata

BCN

(ANSA) - VERONA, 29 MAR - Ha causato un incidente guidando contromano e poi è fuggita senza prestare soccorso all'altro automobilista coinvolto nello scontro. Una donna di Santo Stefano di Zimella (Verona) è stata identificata dalla Polizia Stradale. Agli agenti che l'hanno rintracciata ha detto di non essersi fermata perché aveva un appuntamento. Nei suoi confronti sono state emesse diverse sanzioni al Codice della Strada per guida in contromano e per non aver fornito le proprie generalità alla persona danneggiata dall'incidente.