Casellati, su rispetto donne rivoluzione

DU

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Il valore evocativo dell'8 marzo ci offre una sintesi suggestiva delle enormi difficoltà che la condizione femminile ha incontrato nel suo lungo percorso di affrancazione e affermazione". Lo ha affermato il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, stamattina a Padova nel corso del convegno "Non solo 8 marzo: l'empowerment delle donne e gli obiettivi dell'agenda 2030". "Grazie a importanti interventi legislativi, oggi la leadership femminile nelle istituzioni, nelle imprese e più in generale nel mondo del lavoro, si sta affermando come una realtà solida e sempre più diffusa", ha detto Casellati, ricordando che è stato necessario scardinare pregiudizi e che ancora è "necessario adottare nuove strategie, non necessariamente legislative: ai pregiudizi occorre infatti contrapporre la forza rivoluzionaria di una cultura saldamente legata al rispetto del ruolo delle donne e delle loro infinite potenzialità", ha concluso.