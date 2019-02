Carnevale Venezia, sfilata delle 'Marie'

GM

(ANSA) - VENEZIA, 23 FEB - Venezia e il suo Carnevale hanno rivissuto oggi la tradizione del rapimento e la liberazione delle dodici promesse spose ai tempi del doge Pietro Candiano III (1039), con la sfilata delle 12 'Marie', le più belle fanciulle del popolo scelte a rappresentare la città. Successivamente alla leggenda, infatti, a partire dal IX secolo, il 2 febbraio di ogni anno, giorno della purificazione di Maria, le più belle fanciulle scelte a rappresentare Venezia Si radunavano con i loro promessi sposi nella chiesa di S. Pietro di Castello, per ricevere la benedizione nuziale. Il corteo con le giovani in ricchi abiti d'epoca è partito oggi pomeriggio da San Piero di Castello ed ha percorso via Garibaldi e Riva degli Schiavoni, fino arrivare sul palco di Piazza San Marco, dove si è tenuta la presentazione al pubblico del Carnevale. Qui le ragazze sono state ricevute salutate dalle autorità comunali. (ANSA).