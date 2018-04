Calcio,1-1 fra Perugia e Venezia al Curi

YJG-PE

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - Pareggio con una rete per parte fra Perugia e Venezia allo stadio Curi nel 35/o turno di B. Una partita giocata a ritmi alti, iniziata con i padroni di casa in avanti. A chiamare in causa Audero sono Germoni (2') e Diamanti (5'). Pronta la risposta della squadra di Inzaghi, che sblocca all'8 con Domizzi, ma l'arbitro Martinelli annulla per fuorigioco. In questa fase cresce il Venezia, pericoloso in area con Stulac e Litteri. Poi gioco più equilibrato, con il Perugia che gestisce e la squadra venata che tenta l'assalto finale, ma al 44' Marsura spreca l'assist di Frey. Nella ripresa Perugia ancora avanti e Venezia in rete: al 13' sblocca Modolo sugli sviluppi di un angolo. Il Perugia dopo due cambi (dentro Mustacchio per Zanon e Terrani per Germoni) prova a ricucire lo strappo con Cerri (21') e Di Carmine (30'). La firma dell'1-1 è però del neoentrato Buonaiuto (38').