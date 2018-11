Un piccolo aereo su cui viaggiavano due persone, rimaste uccise, si è schiantato a terra vicino all'avio superficie di Caorle (Venezia), in località Brian. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Il velivolo è un Sia Marchetti Sf 260. Una delle due vittime, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un istruttore di volo. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro.

I vigili del fuoco sono accorsi con l’elicottero Drago 81 e con due squadre da Portogruaro. Quando è giunto sul posto l’equipaggio medico del Suem 118 i due occupanti del monomotore erano già deceduti. Si tratterebbe di un istruttore di volo padovano e un professore universitario triestino (e non veronese come sembrava in un primo momento).

GM