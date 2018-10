La Regione Veneto «si accontenterà per ora dell’autocertificazione» sui redditi all’estero di cittadini extracomunitari per i «buoni libro» esigendo la documentazione dai consolati sul reddito degli interessati in un secondo tempo. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di una cerimonia a Miane. «Se il cittadino vuole il muro contro muro, in quanto ritiene di non dover presentare nulla - ha aggiunto - non avrà diritto al contributo».

Per Zaia, la discussione nata attorno alle nuove norme a carico delle famiglie straniere per ottenere le agevolazioni per l’acquisto dei testi scolastici «è una tempesta in un bicchier d’acqua», ha concluso, a margine dell’inaugurazione di un istituto scolastico con il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.