Botti Capodanno,3 bimbi feriti in Veneto

(ANSA) - VICENZA, 1 GEN - Cinque persone, tra le quali una bimba di 4 anni e mezzo ed un bambino di 9, sono rimaste ferite a causa dei botti di Capodanno ieri notte nel vicentino. La bambina ha riportato una ferita ad una mano, provocata da una scottatura, guaribile in pochi giorni; il ragazzino di 9 anni ha riportato un problema ad un occhio, causato da un petardo che gli è scoppiato vicino al viso. Il piccolo è tuttora ricoverato in osservazione. Un altro minorenne, un ragazzino di 11 anni, è rimasto ferito ad una mano a Loreggia (Padova) dallo scoppio improvviso di un botto, mentre giocava con altri coetanei. Ha riportato ustioni e ferite alle dita, per le quali ha ricevuto alcuni punti di sutura all'ospedale di Camposampiero. E' stato dimesso con una prognosi di 18 giorni.