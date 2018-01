Biomedicale,a Verona apre 'Innovabiomed'

GM

(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Un mercato nazionale di 11 miliardi di euro, ed un export che vale 4,9 mld, per un totale di 3.880 imprese che danno lavoro a 76mila addetti. E' il ritratto dell'industria italiana del biomedicale, settore cui da oggi la Fiera di Verona dedica una rassegna specifica, 'Innovabiomed', che resterà aperta oggi e domani. L'evento, organizzato da Veronafiere e supportato da distrettobiomedicale.it, prevede seminari, workshop e occasioni di networking per favorire l'incontro fra aziende e professionisti che presentano soluzioni in grado di migliorare l'efficienza produttiva, la competitivita' e fornire risposte a esigenze mediche non ancora pienamente soddisfatte allo stato. Un settore importante per il made in Italy il biomedicale, fatto da aziende che mediamente investono il 70% dei propri bilanci in innovazione e ricerca. All'apertura del salone anche l'assessore veneto alla sanità, Coletto, il quale ha ricordato che il solo la Regione investe 70 mln l'anno in nuove tecnologie biomedicali.(ANSA).