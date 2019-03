Biathlon: Wierer 11ma 'vede' coppa

VG

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Dorothea Wierer approfitta della difficile giornata di Lisa Vittozzi al poligono e allunga a +30 sulla compagna di squadra in classifica generale di coppa del mondo di biathlon. Nell'ultimo appuntamento stagionale, da oggi a domenica a Oslo che assegnerà la coppa di cristallo, l'atleta di Anterselva chiude 11ma nella sprint e perde qualcosa rispetto alle rivali straniere, mentre la sappadina chiude con una prova opaca, fuori dalle prime sessanta, senza potersi qualificare per la gara a inseguimento (sabato) e quindi con una sola prova a disposizione, la mass start di domenica, per guadagnare punti. I giochi restano comunque aperti anche per Marte Olsbu Roeiseland, oggi sesta, e Anastasiya Kuzmina, che vincendo la sprint ha conquistato anche la coppa di specialità. Ora la classifica vede Wierer al comando con 882 punti contro gli 852 di Lisa Vittozzi, i 791 di Roeiseland e i 784 di Kuzmina.