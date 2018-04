Benetton:integrativo con banca ore etica

CO

(ANSA) - VENEZIA, 6 APR - Il contratto di secondo livello, che durerà fino alla fine del 2020, sottoscritto dai lavoratori della Benetton riguarda i 1.400 dipendenti degli stabilimenti di Ponzano e di Castrette di Villorba e contiene, fra gli altri punti, l'introduzione della "Banca ore etica". Significa la possibilità in capo a ciascun lavoratore di donare, integralmente o in parte, le proprie ore di lavoro in eccesso non convertite in orario straordinario ed accumulate in un borsino personale dal quale attingere tempo libero dal lavoro a seconda delle necessità.