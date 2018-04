Basket: Venezia, Ress, chiude carriera

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 6 APR - Dopo vent'anni di carriera nel basket Tomas Ress a fine stagione si ritira. Lo ha detto, oggi, il giocatore della Reyer Venezia campione d'Italia. Ress a fine stagione lascerà il basket giocato, una scelta presa serenamente - come ha detto oggi -, nonostante il desiderio fosse quello di continuare per un altra stagione. "La decisione è stata abbastanza semplice da prendere. Ho fatto delle valutazioni con lo staff medico - ha spiegato Ress - ma i problemi fisici sarebbero stati deleteri per il mio futuro, quello da 'persona normale'. Sono sereno". Il capitano orogranata soffre di un'artrosi all'anca, si sarebbe dovuto operare in estate, per un intervento però difficile da affrontare per un 38enne. Di qui la scelta, quasi inevitabile. Ress in carriera ha vinto 7 scudetti, sei con Siena, 5 guidato da Simone Pianigiani.