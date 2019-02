Banche: Cgia, -0,7% prestiti a imprese

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - Prosegue la contrazione dei prestiti bancari alle imprese: nell'ultimo anno (novembre 2017 su novembre 2018) gli impieghi vivi sono scesi di 4,9 miliardi di euro (-0,7%). Negli ultimi sette anni la diminuzione è stata del 27%, per una riduzione in termini assoluti di 252,8 miliardi. Il dato emerge da un'elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre sui rapporti della Banca d'Italia. Le imprese con meno di 20 addetti, che costituiscono il 98% circa del totale e danno lavoro a quasi il 60% degli addetti, continuano tuttavia a ricevere dalle banche solo il 18% circa degli impieghi vivi, contro l'82% che finisce nelle casse delle realtà produttive più strutturate, circa il 2% delle imprese in Italia. Sempre negli ultimi sette anni, le Pmi hanno visto ridursi il flusso di denaro del 29,5% (-51,2 miliardi) e del 2,2% nell'ultimo (-2,7 miliardi). Le grandi hanno subito una riduzione del 26,5% (-201,5 miliardi) nel settennio e dello 0,4% (-2,3 miliardi) negli ultimi 12 mesi. (ANSA).