Babbo Natale porta gioia ai bimbi della scuola materna “Rossato” di Malo (Vicenza), ma viene vietato il suo passaggio al di là del separé, dove ci sono gli alunni delle prime e seconde classi delle primarie “Rigotti” in coabitazione provvisoria da più di un anno: «Non c’è l’autorizzazione», dicono dalla dirigenza dell’istituto.

E si sa, senza autorizzazione, nemmeno quel signore dalla barba bianca e vestito di rosso, può passare per un saluto, malgrado siano tutti d'accordo. I bimbi, che lo hanno visto con i più piccoli, non capiscono, qualcuno piange, le mamme si arrabbiano e, smaltita l'ira, decidono di organizzare una festa al centro giovanile, fuori dall'ambiente scolastico, con lo stesso Babbo Natale che, sconsolato, afferma: «Il sorriso di un bambino non ha prezzo ma bisogna essere sensibili, non burocrati».