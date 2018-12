Aperto viadotto Tagliamento su A4

FMS

(ANSA) - TRIESTE, 9 DIC - E' stato aperto al traffico il primo viadotto sul fiume Tagliamento lungo la A4: alle 12 i primi veicoli provenienti da Trieste e diretti a Venezia sono transitati sul manufatto che rappresenta l'opera principale del terzo lotto della terza corsia. Lo annuncia Autovie Venete. Da domenica prossima - quando i lavori saranno completati anche nell'altra carreggiata - sull'infrastruttura potranno circolare anche i mezzi in direzione Udine e Trieste. Un "successo", secondo il presidente della Concessionaria, Maurizio Castagna: "Non si tratta di un risultato scontato - spiega - nella realizzazione di opere di questa caratura, complesse dal punto di vista tecnico, progettuale e ambientale, le difficoltà ci sono sempre e solo lavorando in stretta sinergia, con impegno e professionalità, possono essere superate". Il viadotto - sottolinea Autovie - è stato aperto al traffico a tempi record, in 379 giorni: era il 24 novembre 2017 quando fu posata la prima pietra.