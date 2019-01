Amore e infanzia al Concerto alla Fenice

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Amore e infanzia sono stati i temi portanti del 16/o Concerto di Capodanno svoltosi al Teatro La Fenice di Venezia, appuntamento ormai tradizionale e di grande attrazione televisiva, trasmesso in diretta da Rai1. Al concerto 2019 ha assistito la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Particolarmente apprezzato il programma musicale, grazie ai solisti, i soprani Nadine Sierra - in forma e voce smagliante - e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi, e l'Orchestra e Coro della Fenice, diretti da Myung-Whun Chung. In apertura sul palco le voci bianche dei Piccoli Cantori Veneziani, istruiti da Diana D'Alessio, e una ventina di bambini dell'istituto Grimani-Visentini di Marghera ha partecipato alla sigla di apertura, girata a Burano. "L'anno scorso - ha ricordato Myung-Whun Chung - nel mio primo concerto avevo detto che siamo molto fortunati ma avverto che quest'anno è ancora più bello, per i bambini".