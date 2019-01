Amarone 2015, top annata ultimi 30 anni

CS

(ANSA)-VERONA, 30 GEN- All'Anteprima Amarone 2015 a Verona dal 2 al 4 febbraio, presenti 63 cantine della Valpolicella e la partecipazione del ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio,arriva in degustazione "l'annata migliore degli ultimi 30 anni. Dunque migliore dei millesimi 2011, 2001, 2000 e stiamo parlando di annate da ricordare". A decretare la superiorità assoluta dell'annata protagonista della prossima Anteprima, citate è Daniele Accordini,dg Cantina Valpolicella Negrar. Per l'esperto "la 2015 è un'annata perfetta. Nel 2015, le condizioni climatiche in Valpolicella hanno rasentato la perfezione:in vigna sono state trovate uve spargole,asciutte, con un grado zuccherino in continua crescita. Soprattutto c'è stato un grande accumulo di sostanze fenoliche e coloranti, quanto occorre per conferire all'Amarone una grande longevità. La scarsa produzione provocata dal clima caldo era stata ampiamente ricompensata da un equilibrio produttivo della pianta.