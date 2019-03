Incidente oggi, poco dopo le 14, all'aeroporto di Thiene (Vicenza). Un aliante in fase di atterraggio non è riuscito a planare sulla pista ed è finito su alcuni alberi che confinano con il campo d'aviazione. Il velivolo dopo l'impatto è caduto a terra rovesciandosi. Il pilota ha riportato lesioni che ad un primo momento non sembrerebbero gravi.

È stato trasportato, cosciente, all'ospedale per le prime medicazioni. L'aeroporto è stato chiuso per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.