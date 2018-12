Al via Fashion weekend Cortina

CO

(ANSA) - VENEZIA, 5 DIC - Al via domani la Cortina Fashion Weekend che quest'anno giunge alla sua ottava edizione: è l'appuntamento che apre la stagione invernale della località ampezzana, fra cocktail, opening e novità assolute in fatto di moda e non solo. Sabato è prevista l'apertura delle nuove piste Drusciè A e Drusciè B delle Tofane. "Per questa edizione del Cortina Fashion Weekend abbiamo voluto mantenere alla base il tema avviato lo scorso anno - spiega Franco Sovilla, presidente di Cortina for Us - ovvero l'ecosostenibilità nelle sue diverse declinazioni".