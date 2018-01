Una lite scoppiata a tavola all'ora di cena e sfociata nel sangue. Il figlio ha aggredito più volte il padre con le posate: l'ha colpito al volto, alle braccia e all'addome e ora l'uomo, 53 anni, è grave nel reparto di Rianimazione. Il ragazzo, 23 anni, è stato ricoverato invece nel reparto psichiatrico e sarà denunciato.

Dopo il violento episodio, che è avvenuto a Vicenza in un'abitazione in zona stadio, è accorsa la polizia: gli agenti stanno cercando di capire le cause dell'aggressione.