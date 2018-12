Aeroporti: ampliamento terminal Venezia

CS

(ANSA)- VENEZIA, 17 DIC -Per il nuovo progetto di ampliamento al Marco Polo di Tessera del terminal passeggeri in area Schengen l'investimento vale 350 mln e prevede la realizzazione di 59.000 mq, che porta l'estensione dello scalo a 140mila mq (ora 42000). "Il progetto si svilupperà in più fasi - ricorda Enrico Marchi, presidente Save - e porterà l'aeroporto ad avere una possibilità di ricevere fino a 16mln di passeggeri"contro una soglia che nel 2018 toccherà gli 11 mln, con una capacità oraria che passa dai 2400 passeggeri all'ora di oggi ai 3.600 previsti.Bei finanzierà l'opera con 150 mln.I lavori finiranno nel 2025 "in tempo per ricevere quanti giungeranno in Veneto per le Olimpiadi invernali del 2026" dice Marchi."Stiamo lavorando anche con Ferrovie,spero che non avvengano i processi che hanno visto bloccare altre importanti opere infrastrutturali,e che la discussione sull'Alta Velocità non provochi rallentamenti su questo importante collegamento che dovrebbe migliorare sicuramente l' adduzione del traffico all'aeroporto".