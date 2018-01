Accoltella convivente e fugge, ricercato

CO

(ANSA) - VENEZIA, 3 GEN - Un uomo, al termine di un litigio, ha accoltellato più volte la propria convivente di 38 anni. L'episodio si è verificato questa sera all'interno di una casa in località Tavernelle di Altavilla Vicentina. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è dato alla fuga a bordo della propria auto, prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri. La donna è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale a Vicenza, dove è stata presa in cura dai sanitari: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.