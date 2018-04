Cantiere al casello di Montecchio sull'A4: lavori che potrebbero creare ripercussioni su tutta la tratta autostradale Verona-Vicenza. Sarà chiusa l’entrata per il traffico diretto verso Venezia nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 aprile per lavori di ripavimentazione. Nello specifico la chiusura è prevista dalle 21 di mercoledì alle 6 di giovedì. In caso di maltempo i lavori si svolgeranno la notte seguente, tra il 12 e il 13 aprile. Entrate alternative: Montebello o Vicenza Ovest. Il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812 per informazioni sulla viabilità.