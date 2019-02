A Venezia 'mille miglia' auto elettrica

GM

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - Missione compiuta senza intoppi, da Roma a Venezia in tre tappe, passando per Firenze e Milano, dal 25 al 28 febbraio, tutte coperte a bordo di due Volkswagen e-Golf a trazione elettrica. E' la sfida affrontata da Leaseplan, leader mondiale del noleggio a lungo termine, condotta assieme ai partner Volkswagen e Repower, e guidata da Mario Tedeschini, giornalista del sito vaielettrico.it. Un'esperienza "silenziosa e sostenibile" che dovrebbe contribuire a rompere il muro di scetticismo di cui è ancora un po' circondato il mondo della mobilità elettrica privata. Forse anche per una informazione non sempre al passo con la velocità delle evoluzioni tecnologiche. "E' vero che in montagna l'elettrico consuma molto - spiega Tedeschini per sfatare solo uno degli argomenti cui ricorrono i detrattori dell'emissione zero - però è tutta energia che si recupera in discesa. Quindi si tratta di programmare i percorsi con un po' di attenzione, gli Appennini per noi non sono affatto stati un problema".