A Possagno Canova e statua Washington

(ANSA) - TREVISO, 30 OTT - Direttamente da New York, dopo l'esposizione al museo Frick Collection, approda a Possagno (Treviso) la mostra su Canova e George Washington, dall'11 novembre al 28 aprile. L'iniziativa, organizzata congiuntamente per celebrare i 200 anni dalla produzione da parte di Canova del modello per il monumento al primo presidente americano, sarà ospitata negli spazi della Gypsotheca e Museo Antonio Canova. Allo scultore, su proposta di Thomas Jefferson, venne affidato nel 1816 il compito di scolpire il monumento destinato al Parlamento di Raleigh, nel North Carolina. L'opera venne svelata con successo nel 1821 nel Campidoglio di Raleigh, ma un decennio più tardi un incendio divampò nel palazzo del Parlamento riducendo la statua a un ammasso di frammenti. La mostra di Possagno ripercorre la storia del capolavoro perduto, probabilmente il monumento pubblico meno conosciuto fra quelli eseguiti da Canova.