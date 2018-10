A novembre zombie-comedy giapponese

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 3 OTT - Approda a novembre nelle sale italiane, distribuita dall'italiana Tucker Film, la pellicola comedy giapponese "Zombie contro Zombie" (One Cut of the Dead) di Ueda Shinichiro, presentata al Far East Film Festival di Udine dove ha ricevuto il Gelso d'Argento 2018. Nato come saggio di un workshop cinematografico e costato circa 20 mila dollari, 'Zombie contro Zombie' ha dominato il box office giapponese nell'arco dell'estate, con un incasso di 20 milioni di dollari, per un totale di quasi 2 milioni di spettatori. La pellicola appartiene al genere dei 'metafilm', grazie a una struttura che moltiplica i piani narrativi e alla capacità di fondere commedia e horror, risate e splatter. La trama è quella di un set di un 'b-movie' di morti viventi che viene invaso da zombie 'veri'. Il terrore si mescola a una comedy autoironica e demenziale, esilarante e chiassosa, premiata nei festival e "caso dell'anno" in patria. L'appuntamento nei cinema italiani è dal 7 al 9 novembre. (ANSA).