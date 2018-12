Chievo a caccia di punti al Tardini contro il Parma. Partita difficile per gli uomini di Di Carlo.

Primo tempo

1' squadre in campo dopo aver osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Radice

3' ammonito De Paoli per fallo su Di Gaudio

4' Bella azione di Pellissier per Hetemaj.

6' ammonito Rigoni per fallo su Pellissier

11' Occasione per il Chievo: cross di De Paoli per Pellissier che, in girata, tira di poco a lato

17' ci riprova il Chievo con Radovanovic: palla finisce sopra la traversa

23' Occasione Parma: ottima parata di Sorrentino del tiro di Biabiany

25' Nuovo intervento grandioso di Sorrentino che salva il risultato bloccando il tiro ravvicinato di Barillà



Le prime pose di cemento hanno raddrizzato e consolidato una parete costruita per mesi con grande fatica e senza la necessaria perizia. Adesso bisognerebbe dedicarsi con maggiore alacrità a sistemarci i mattoni, accelerare la crescita, forzare i tempi per tenere davvero viva la missione salvezza. Missione, quella del Chievo, che prosegue oggi a Parma dove Mimmo Di Carlo - già raccolti punti preziosissimi a Napoli e con la Lazio - sogna (senza strepiti) di dare una scossa ancora più perentoria alla classifica. Compito complicato, chiaro, però più o meno obbligato per alimentare il recupero prima che tutti i buoi siano scappati.

«Abbiamo intrapreso un percorso lungo ma adesso la squadra ha una sua identità, sta trovando certezze e fiducia tramite il lavoro quotidiano», chiarisce subito il tecnico gialloblù da Veronello. «A Parma sarà una partita difficile contro una grande squadra, che ha 20 punti, che vince da tre anni e che ha un bravo allenatore e una società forte. E ha un’anima. Loro fanno un grande gioco di squadra e noi dovremo essere bravi proprio a non farli giocare di squadra». Quindi «serviranno ancora qualità, buona intensità. Il Parma non ti concede nulla e quando riparte ha fatto male a tante squadre».

UMILTÀ E CERTEZZE. Di Carlo, da costume, si sforza di mantenere un corretto equilibrio («arriviamo alla partita con tanta umiltà ma anche la consapevolezza della nostra forza») senza trascurare ovviamente la sostanza. Comunque la si giri la classifica è infelice: «Ci mancano i punti, dobbiamo essere anche molto concreti», ribadisce. Quindi «niente proclami ma fatti» e «proviamoci: è quello il nostro obiettivo». Mimmo alzerà così il tiro senza lo squalificato Rossettini, confermando probabilmente il trio d’attacco di domenica scorsa («Meggiorini sta bene»), tentato dal ritorno di Cesar titolare al centro della difesa, da piazzare di fianco a Bani («in Coppa “Bos” mi è piaciuto: grande personalità e una gara fatta bene», ricorda l’allenatore). Ma «occhio anche a chi potrà subentrare: la partita di mercoledì è servita molto a darmi soluzioni». E in questo senso Giaccherini (qui l'INTERVISTA), destinato alla panchina, potrebbe trasformarsi nel fattore che scombina i giochi a match in corso. E proprio a proposito di «Giak» e di un suo futuro impiego lungo la mediana a tre: «Ci sto lavorando ma bisogna trovare i tempi giusti per poterlo fare», assicura Di Carlo. «Lui ha fatto 90’ mercoledì, è un giocatore fondamentale - come tutti gli altri - ma ha qualità che non tutti gli altri hanno e che ci saranno indispensabili per poter scardinare le difese avversarie. Però né lui né nessun altro», ammonisce ancora il tecnico, «ci potranno fare salvare da soli. Per vincere in Serie A i giocatori di qualità servono e rappresentano un’arma in più ma bisogna imparare a giocare di squadra e in questo senso il percorso è avviato bene. Poi», la postilla, «contano tanto e soprattutto la mentalità e la convinzione». C’è poi un dato da analizzare: Parma e Chievo sono tra le squadre che tirano meno in porta: «Io posso parlare solo delle partite della mia gestione», ricorda Di Carlo, «cioè quelle contro Lazio e Napoli. Vedremo a Parma se sarà diverso. Ma oltre i numeri bisogna vedere anche come si tira in porta, come e con quale convinzione cioè si arrivi verso la porta».

PIOLI E ALLEGRI. La conferenza stampa della vigilia offre anche l’occasione per un primo giudizio sulla Serie A attuale, che Di Carlo ha ritrovato dopo qualche stagione tra i cadetti: «Vedo qualche allenatore che sta dando un pensiero di calcio moderno, europeo». Più nello specifico «alcuni miei colleghi - Pioli per esempio - mi stanno piacendo per la mentalità. Poi c’è Allegri, che è fenomenale nella gestione del gruppo e nelle vittorie. Un maestro. Altri dovranno confermarsi». Quanto alla vicenda personale, «io ho un entusiasmo straordinario, tornare in A col Chievo è stato più semplice perché l’ambiente mi è familiare, qui conosco le persone e le situazioni. E io farò di tutto perché ci giochiamo le partite mantenendo intatto il nostro spirito». L’ultimo pensiero per Sergio Pellissier che abbraccia il figlio Matteo dopo il gol alla Lazio di sette giorni fa: «Io mi sono nutrito di quella immagine, mi sono ricordato di come ero io a fine carriera. Capisco benissimo Sergio e la gioia infinita di suo figlio. Mi piacerebbe rivedere così lui e gli altri nostri attaccanti per tante partite ancora». •

Francesco Arioli