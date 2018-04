Il Chievo, dopo la vittoria sulla Samp e il pareggio con il Sassuolo, cerca l'impresa a Napoli per mettere altro fieno in cascina per la salvezza.

La cronaca

11' Depaoli stende Hamsik che si stava involando: primo ammonito del match

15' Insigne per Callejon, che da pochi passi spara alto graziando il Chievo

22' Ci prova Insigne da fuori, para Sorrentino

31' Tentativo di Hamsik, Tomovic salva in scivolata

35' Ci prova Insigne, palla sull'esterno della rete

45' Mertens di sinistro, para Sorrentino

Le formazioni ufficiali

S.S.C. Napoli: Reina, Hysaj, Koulibaly, Tonelli, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Chiriches, Milic, Rog, Zielinski, Machach, Ounas, Henrique, Milik.

Allenatore: Maurizio Sarri.

A.C. ChievoVerona: Sorrentino, Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Rigoni; Giaccherini; Meggiorini, Inglese.

A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Gamberini, Dainelli, Gaudino, Hetemaj, Leris, Vignato, Pucciarelli, Stepinski, Pellissier.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Sig. Gianluca Manganiello di Pinerolo.