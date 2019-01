Nel testacoda della serie A il Chievo viene battuto 3-0 dalla Juventus a Torino.

Di Carlo senza paura: due attaccanti con Giaccherini alle loro spalle e Depaoli e Kiyine sulle fasce. Molto turnover in casa bianconera. I gialloblù tengono il baricentro alto, ma vengono colpiti da un gran gol di Douglas Costa, con il bis nel finale di tempo di Can, dopo due chance per Radovanovic e Pellissier.

Nella ripresa Sorrentino è protagonista di diverse prodezze, incluso un rigore parato a Ronaldo. A dieci minuti dal termine il tris di testa di Rugani.

Risultato finale: Juventus-Chievo 3-0 (12' Douglas Costa, 45' Can, 83' Rugani)

La cronaca del primo tempo

0' Ritarda l'avvio per alcuni problemi «tecnologici» della terna

4' Pericoloso il Chievo: ci prova Meggiorini da dentro l'area, para Perin

12' GOL DELLA JUVENTUS Serpentina di Douglas Costa e botta da fuori area di sinistro che si infila nell'angolino

15' Chiede un rigore la Juventus, ma Rossettini oltre a Ronaldo tocca anche la palla

26' Si invola Bernardeschi sulla sinistra, gran recupero di Bani che salva. Poi ci prova Dybala e Sorrentino para

32' Cr7 da fuori, para Sorrentino a terra

34' Bernardeschi: la sua conclusione deviata viene parata da Sorrentino con un piede

38' Botta da fuori di Radovanovic: palla alta

42' Esterno destro di Pellissier dal limite, la palla sibila sopra la traversa

45' GOL DELLA JUVENTUS. Tunnel di Dybala a Radovanovic, Can davanti alla porta batte Sorrentino

La cronaca del secondo tempo

47' Irreale parata di Sorrentino su un colpo di testa di Douglas Costa da pochi passi

50' Bani respinge di mano una conclusione di Douglas Costa. Ammonito (pare eccessivo) e rigore. Cristiano Ronaldo si fa ipnotizzare da Sorrentino!

55' Vergognosi cori contro Meggiorini e la mamma, morta due anni fa

65' In pochi minuti Di Carlo inserisce Vignato, Stepinski e Jaroszynski per Hetemaj, Pellissier e Depaoli

66' Meggiorini di testa da buona posizione colpisce troppo debolmente e centrale

71' Bani da fuori, Perin si salva

73' Cr7 da ottima posizione spreca e mette fuori

79' Sorrentino si supera anche su Bernardeschi

83' GOL DELLA JUVENTUS Punizione di Bernardeschi, Rugani stacca e segna

Le formazioni ufficiali

Juventus F.C.: Perin, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Matuidi, Emre Can; D. Costa, Dybala, Bernardeschi; Ronaldo.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Cancelo, Spinazzola, Bentancur, Khedira, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

A.C. ChievoVerona: Sorrentino, Bani, Rossettini, Tomovic; Depaoli (65'Jaroszynski), Radovanovic, Hetemaj (60' Vignato), Kiyine; Giaccherini; Pellissier (64' Meggiorini), Meggiorini.

A disposizione: Semper, Caprile, Cesar, Tanasijevic, Rigoni, Burruchaga, Djordjevic, Leris, Grubac.

Allenatore: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.