«Il mondo a casa Chievo Ronaldo numero uno»

«La palla l’ho presa io». Cosa tutt’altro che scontata contro Cristiano Ronaldo. C’è una foto cara a Nenad Tomovic (qui a fianco). Uno scatto che rende omaggio a chi lotta senza paura contro il talento puro. Il difensore del Chievo ha già incrociato due volte il suo destino con quello del campione della Juventus, che debutterà in Italia proprio contro i gialloblù al Bentegodi. «Giocavo alla Fiorentina, una l’ho vinta, l’altra persa». Stesso risultato: due a uno. Il primo faccia a faccia nel 2014, a Varsavia per il “Super Mecz“. E li vince la Viola, anche se Ronaldo apre le danze. Poi, l’anno scorso, al Trofeo Bernabeu, la Fiorentina cede le armi. E Nenad è ancora in campo dal primo minuto del secondo tempo contro il fenomeno portoghese, che decide l’incontro. Pure Valter Birsa, nel 2010, ha incrociato CR7 in Champions quando giocava all’Auxerre. Quattro a zero per il Real, tripla di Benzema e rete del solito Cristiano. Tomovic, ma dove è andato a finire quel pallone dopo la sua scivolata? «Penso in fallo laterale, ma l’importante è che Ronaldo non è passato». Lo ritroverà al Bentegodi. Meglio non vi poteva andare, no? «Certo, il mondo butterà gli occhi dentro al Bentegodi quel giorno. Bello anche per noi. Sarà una partita speciale. Un’occasione unica per il Chievo». CR7 resta il numero uno oggi? «Sì, è il migliore al mondo. Per lui parlano i trofei e i numeri». Sul podio da solo? «Lo metto con Leo Messi. Appena dietro c’è Mbappè, anche se è solo all’inizio della sua carriera. Si è visto nell’ultimo anno e mezzo. Ci vuole ancora tempo per poter giudicare. Gli altri due dominano da un decennio ormai. Servono conferme ulteriori per diventare davvero grandi». E Neymar? «Il suo è un percorso fatto di picchi e cadute. Talento, certo. Ma discontinuo». Il Mondiale ne ha bocciati molti di talenti «Ma ha promosso Modric e la sua Croazia. Una bella sorpresa per tutti. Perché la Croazia ha grande qualità. Ma non è mai facile imporsi in queste competizioni. E loro ci sono riusciti. Anche Rakitic ha giocato un grande Mondiale. Al Barcellona è circondato da campioni. In Nazionale ha fatto il campione.». Ronaldo visto dal campo? «Mette paura quando ti punta. Quando accelera rischi di perderlo per strada. Ma si usa il cuore». La Juve, con lui, vince per distacco? «Non guardo all’Italia ma all’Europa. Qui la Juve ha vinto tutto. E parte favorita per la conquista del prossimo scudetto. Ma in Europa le mancava qualcosa». Le mancava Ronaldo «Esatto, le mancava Ronaldo. E adesso ha completato l’opera e può diventare regina». Quanti posti ha scalato con l’arrivo del portoghese? «Tanti. Oggi la metto sicuramente davanti a Manchester City, al Bayern Monaco e pure al Barcellona. Con CR7 può riportarsi a casa la Champions». Magari è difficile adesso ma cose se lo immagina il fischio d’inizio di Chievo-Juve? «Beh, tutti gli occhi saranno addosso ad una sola persona. E questo lo sappiamo. Ci sarà grande pressione. Ma il bello è che ci saremo anche noi. E certi appuntamenti vale la pena viverli fino in fondo. E poi, per la prima volta affronterò un Ronaldo caricatissimo. Nelle due amichevoli che ci siamo incontrati era sicuramente più rilassato. Tutti lo aspettano, tutti lo vogliono. E lì in mezzo ci sta il Chievo». Quanti gol al debutto in Italia? «Mi affido alle medie e penso ad una ventina circa. Ma l’Italia può essere più severa della Spagna. Lui resta un campionissimo. Ma sarà dura segnare valanghe di gol. Lo è per tutti». Dunque, scudetto assegnato e poi? «C’è sempre il Napoli con il valore aggiunto di Ancelotti. Hanno scelto un grande allenatore. E potrebbe essere carta vincente. Penso poi alla Lazio. Già una bella squadra che ha operato molto bene sul mercato estivo che potrebbe candidarsi per un posto importante». Come finirà? «Con Cristiano Ronaldo destinato ad alzare il suo sesto Pallone d’Oro. Poi, non si sa mai. Ma la Juve è vincente, ha raggiunto il top e si è presa anche il top player. Tutto quadra». •

Simone Antolini