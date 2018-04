Il Chievo, dopo la vittoria sulla Samp e il pareggio con il Sassuolo, cercava l'impresa a Napoli per mettere altro fieno in cascina per la salvezza.

Impresa che sembrava possibile fino a due minuti dalla fine, dopo il gol di Stepinski e i miracoli di Sorrentino (compreso un rigore parato a Mertens). Ma nel finale Milik e Diawara ribaltano il match e i gialloblù conservano soltanto due punti sulla zona retrocessione.

Come contro i neroverdi, la formazione della Diga paga gli errori nel finale. Sabato alle 18 gara fondamentale contro il Torino.

La cronaca del primo tempo

11' Depaoli stende Hamsik che si stava involando: primo ammonito del match

15' Insigne per Callejon, che da pochi passi spara alto graziando il Chievo

22' Ci prova Insigne da fuori, para Sorrentino

31' Tentativo di Hamsik, Tomovic salva in scivolata

35' Ci prova Insigne, palla sull'esterno della rete

45' Mertens di sinistro, para Sorrentino

La cronaca del secondo tempo

2' Palla filtrante per Insigne, che calcia debole e Sorrentino para

4' Depaoli tocca Mertens in area: è rigore, ma Sorrentino para tuffandosi sulla propria destra!

12' Mischia pazzesca in area: si salva ancora il Chievo

15' Stepinski la mette dentro di testa, ma era in fuorigioco

24' Milik lanciato a rete, si supera ancora Sorrentino

27' GOL DEL CHIEVO! Tocco di Giaccherini, Stepinski controlla in area e la mette nel sette!

30' Tonelli di testa, Chievo salvato dalla traversa!

35' Tiro a giro di Insigne, Sorrentino è super!

39' Insigne la mette dentro, Bani salva in spaccata!

43' GOL DEL NAPOLI Milik di testa pareggia

47' Zielinski trova ancora i riflessi di Sorrentino

48' GOL DEL NAPOLI. Diawara raccoglie in area sugli sviluppi di un angolo e batte Sorrentino!

Le formazioni ufficiali

S.S.C. Napoli: Reina, Hysaj, Koulibaly, Tonelli, Mario Rui; Allan (70' Zielinski), Diawara, Hamsik (58' Milik); Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Chiriches, Milic, Rog, Machach, Ounas, Henrique.

Allenatore: Maurizio Sarri.

A.C. ChievoVerona: Sorrentino, Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Rigoni; Giaccherini (79' Leris); Meggiorini (52' Stepinski), Inglese.

A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Gamberini, Dainelli, Gaudino, Hetemaj,Vignato, Pucciarelli, Pellissier.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Sig. Gianluca Manganiello di Pinerolo.