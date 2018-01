Il Chievo, reduce da sette gare consecutive senza vincere, ospita in un Bentegodi tutto esaurito (venduti 27.300 biglietti che è la capienza massima dello stadio) la Juventus campione d'Italia e seconda in classifica.

La cronaca del primo tempo

1' Ancora molte assenze per Maran, che decide di puntare su un inedito 5-3-2 con la novità Jaroszynski in difesa e il rientro di Dainell. In avanti tandem Pucciarelli-Stepinski

10' Douglas Costa di sinistro, palla alta

19' Botta da fuori di Pjanic, Sorrentino fa buona guardia

23' Il Chievo sale e guadagna un paio di punizione in zona d'attacco, ma senza riuscire a rendersi pericoloso

29' Higuain dal limite, Sorrentino para in presa bassa

36' Due gialli in cinque minuti a Bastien, il secondo severo, ma è grave l'ingenuità del centrocampista. Chievo in dieci

45' Botta da fuori di Khedira, para Sorrentino

Le formazioni ufficiali

A.C. ChievoVerona: Sorrentino, Cacciatore, Bani, Dainelli, Tomovic, Jaroszynski; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Pucciarelli.

A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Gobbi, Gamberini, Depaoli, Garritano, Rigoni, Leris, Meggiorini, Pellissier, Stepinski.

Allenatore: Rolando Maran.

Juventus F.C.: Szczesny, De Sciglio, Barzagli, Benatia, Asamoah, Pjanic, Khedira, Sturaro, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Lichtsteiner, Alex Sandro, Matuidi, Bentancur, Bernardeschi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Sig. Fabio Maresca di Napoli.