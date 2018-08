Lorenzo D’Anna annuncia cambiamenti. Là dove esattamente 17 anni fa il Chievo debuttava nella massima serie con il successo griffato Perrotta-Marazzina ed il tecnico era già ex in campo, Giaccherini e compagni cercheranno i primi punti della stagione.

“Di quella squadra vorrei ritrovare domenica sera lo spirito e magari anche il risultato”, sorride D’Anna prima della partenza per la Toscana. “Si diede tutti il 200% e la vittoria non venne certo per caso”.

Altra epoca, altri giocatori, altre variabili. Ora, il Chievo non è più una novità e la Fiorentina, invece, è una squadra ancora da scoprire al debutto in campionato. “Abbiamo guardato le loro amichevoli, non sarà una formazione facile da affrontare perché adottano un sistema nel sistema”, spiega il mister. “Per questo sto pensando a qualche variazione tattica. Birsa? Potrebbe essere la sua partita, ma tutti sono sempre coinvolti e nessuno è escluso. Al Franchi proveremo ad essere offensivi andando a prenderli alti così da sfruttare un eventuale recupero di palla e renderci pericolosi”.

Non sono escluse novità in difesa, ma pure a centrocampo Obi scalpita per una maglia da titolare. Davanti, invece, sempre in vantaggio Stepinski. “Firenze la conosco bene”, ha concluso D’Anna, “il tifo è appassionato e caldo ma anche critico, proveremo a sfruttarlo a nostro vantaggio”. Fischio d’inizio domenica alle 20:30, arbitra Abisso di Palermo.

Davide Cailotto