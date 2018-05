«D’Anna è leader da sempre E il Chievo è la sua casa»

Tutti d’accordo. Era quel che ci voleva Lorenzo D’Anna. Nessuno, se non lui. Padrone di Veronello, uno dei più bravi con la sua Primavera. Calcio solido e attento ma anche audace. Con la difesa a quattro, volendo anche a tre. E spesso col tridente, sotto varie forme. Più una mediana solida. La verità con Crotone, Bologna e Benevento. Il momento è delicatissimo, per questo ora il Chievo è suo. Quelli che D’Anna l’hanno conosciuto a fondo sono sicuri che non fallirà. Neanche stavolta. QUESTIONE DI TESTA. Asciutto D’Anna. Essenziale. Pratico. «Da giocatore era abituato a comandare», racconta Bepi Pillon poco dopo aver visto un video del Cesena, avversario stasera del suo Pescara. Suo capitano D’Anna del Chievo che si prese il quarto posto e il preliminare di Champions nel 2006. «Prima di tutto», suggerisce lui, «sarà necessario lavare le scorie di questo lungo periodo negativo e creare stimoli nuovi. Mentalmente la squadra potrebbe anche essere scarica. Ne sarà perfettamente consapevole anche lui. Complicato in tre sole partite inventarsi qualcosa dal punto di vista tattico e dare già un’impronta chiara. Il Chievo però deve avere fiducia in lui, come ha dimostrato affidandogli la panchina. D’Anna era già portato a guidare gli altri, a partire dalla leadership che ha sempre avuto nel guidare la difesa per finire al suo ruolo di capitano. Mi auguro», la chiusura, «con tutto il cuore che possa salvare il Chievo». LA LEGGE DEL CAMPO. Simone Tiribocchi è stato compagno di squadra di D’Anna e suo vice alla Primavera fino a dicembre. Pronto a scommettere sulle virtù di Lorenzo. «Per lui è sacro l’allenamento, sempre ad alta intensità e con le motivazioni messe costantemente al primo posto. È rimasto lo stesso di sempre, da giocatore come da allenatore. Aver fatto tanta gavetta lo aiuterà», assicura il Tir. «Per di più D’Anna conosce benissimo l’ambiente e quindi saprà come muoversi in quella che in fondo è sempre stata la sua casa. Un vantaggio in più che gli permetterà di dare alla squadra un’immediata impronta. Riuscirà secondo me a tirar fuori fino in fondo i valori della rosa». Va oltre Tiribocchi, scavando nei dettagli. «I suoi sono allenamenti perfetti, sul campo è bravissimo così com’era impeccabile nel preparar le partite della Primavera. Il calendario può dare certamente una mano ma non sarà facilissimo tirarsene fuori. D’Anna però ha a cuore il Chievo, così come ce l’aveva Maran d’altronde». BELLA PALESTRA. Silenziosa la formazione di D’Anna. Efficace però. Con la sua Primavera sempre ai vertici. Daniele Franceschini la categoria la segue quotidianamente, da selezionatore dell’Under 18 dell’Italia. Al Chievo compagno di D’Anna per otto lunghissimi anni. «Il mondo dei grandi è molto diverso da quello della Primavera», premette Franceschini, «ma le regole sono in fondo le stesse. Ho vissuto già una situazione simile proprio col Chievo, non è facile uscirne. Servono soprattutto nervi saldi, il fattore emotivo sarà fondamentale ma da questo punto di vista certamente D’Anna saprà quali tasti toccare. Vedo molte gare della Primavera e il suo Chievo è sempre stato ordinato e pulito sotto ogni profilo. Per D’Anna d’altronde parlano i risultati. Dovrà infondere determinazione e nuova consapevolezza. Personalità e carattere non gli mancano». BASE SOLIDA. Esperienza relativa? Fino a un certo punto. Il suo curriculum in realtà è già sostanzioso. «Non minimizziamo per favore il percorso di D’Anna. Siamo di fronte ad un allenatore di primissima qualità a livello di Primavera. Significa intanto avere idee chiare, a cui lui ha saputo aggiungere quel carisma e quella personalità che tutti conosciamo», il ritratto di Michele Marcolini, vecchio pilastro del Chievo al suo fianco ed ora abile allenatore dell’Alessandria con cui ha appena vinto la Coppa Italia di Lega Pro guadagnandosi in automatico un posto nei playoff per la promozione in Serie B. «D’Anna avrà un impatto molto positivo sul Chievo. A prescindere dal profilo del tecnico conta la scelta anche dell’uomo e del professionista. Questo conta, soprattutto in momenti così. E lui sa esattamente quel che vuole. Sempre con principi precisi, sempre molto chiaro con tutti. Lo conosciamo. Era così da giocatore, sarà così anche in panchina. Soprattutto su quella del Chievo». •

Alessandro De Pietro