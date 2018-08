Chimica D’Anna Sfida al tempo

Estate anomala. Senza antichi pilastri e la scure del processo in agguato. Senza Inglese e Castro, più la vecchia guardia. Mese delicato. In cantiere più del solito il Chievo, con la base del 4-3-3 da cementare nonostante dei pezzi mancanti. A testa bassa Lorenzo D’Anna, in silenzio a sistemar la macchina. A due settimane dalla prima con la Juventus l’opera è a buon punto, ma non ancora conclusa. DUE VERI. L’emergenza difensiva ha permesso al Chievo di trasformare certe lacune del momento in autentiche virtù. Scoprendo ad esempio una volta di più come uno Depaoli abbia già tutto per rimanere stabilmente fra i primi undici, diligente e audace anche quando è andato a sinistra. Il miglior inizio possibile per chi vuole prendersi un posto fisso nell’Italia che l’anno prossimo ospiterà gli Europei Under 21. Depaoli è salito di livello subito. Una carta in più, bella pesante anche. La carenza di centrali a causa dei freni del mercato, del problema a Cesar e per le partenze di Dainelli e Gamberini ha dato fin dai primi giorni responsabilità a Bani. Prese di petto e gestite al meglio insieme a Tomovic. Una garanzia ora. Dietro non tutto è a posto, ma il lavoro di D’Anna darà presto ulteriori frutti. GUIZZI MEDIANI. Non è stato facile animare la manovra dal basso senza Castro. D’accordo le geometrie di Radovanovic, la frenesia di Hetemaj e il talento tutto da coltivare di Kiyine, ma al primo Chievo è mancato quello che agita le acque partendo da lontano. La variabile impazzita, tradotta nel lavoro di qualità di Castro, rimasta per tre lunghe stagioni un sostanzioso valore aggiunto. Il reparto non ha più nemmeno quei movimenti all’indietro di Birsa, prima spesso e volentieri sulla direttrice di Radovanovic a procurarsi spazi e a far cominciare l’azione con la giusta pulizia. In quella linea manca un titolare. Al di là della crescita di Kiyine e delle interessanti risposte fornite da Leris, attaccante alla Primavera della Juve ma promettente mezzala grazie alla mano di D’Anna. BELLA DIPENDENZA. Il primo Chievo d’estate, proprio come quello dell’ultima parte di stagione, è rimasto volentieri dipendente da Giaccherini. Normale, perché è il più forte di tutti e perché dopo le vacanze è tornato «ancor più motivato» come proprio D’Anna ha confermato già a Pejo. Dominante Giaccherini, partendo da sinistra ma poi libero di andare dove gli pare. Anche a costo di ostruire i canali del terzino alle sue spalle e dell’incursore di centrocampo. Il gioco del Chievo spesso s’accende con lui, dentro il campo quasi fino a sfiorare i confini di destra solitamente delimitati da Birsa. Giaccherini ha ampio mandato di suggerire per la prima punta e puntare la porta. Tanta libertà, sfruttata sempre nel migliore dei modi. Con tanto di approvazione di D’Anna che ai suoi avanti ama togliere le briglie negli ultimi trenta metri. Permettendo ad uno come Giaccherini di fare così il bello e il cattivo tempo. QUESTIONE DI GOL. Inglese non c’è più. Ventidue gol negli ultimi due campionati. Trentatré volte titolare l’anno scorso. Un punto fisso, al di là del fatturato dentro l’area. Al suo posto Djordjevic s’è sbattuto parecchio. Uno tenace, solido, duro, coi movimenti della prima punta già immagazzinati da tempo al contrario del collega Stepinski più votato invece a girovagare lungo l’intero fronte fino quasi a darsi il cambio con Giaccherini e Birsa. Il problema sono le condizioni di Djordjevic, per forza di cose indietro per quei due campionati alla Lazio quasi del tutto vissuti in naftalina con quattro presenze in tutto dall’inizio e neanche un minuto nell’ultima Serie A. L’attacco del Chievo dipende molto dai suoi tempi di riattivazione. Il carattere non gli manca, il mestiere lo conosce, di fame ne ha. Ma per far scattare anche l’ultima scintilla servirà ancora un po’. Come a tutto il Chievo. •

Alessandro De Pietro