Le parole d’ordine? Orgoglio, realismo e una gran voglia di voltare pagina. Il Chievo, ricucite le sanguinose, laceranti ferite di domenica, ricomincia da Cagliari. Che sarà anche uno dei luoghi del cuore di Gian Piero Ventura, il nuovo timoniere gialloblù, ma è anche base ostile della squadra rossoblù, attrezzata e agguerrita eppure ancora vicina alla zona rossa della classifica.

Per presentare il match di oggi, decima di andata di A, Ventura sfoggia, al solito, buon senso e il massimo di serenità consentito: «La squadra non sta bene, nel senso che c’è una fila interminabile di assenti, però ha lavorato bene, benissimo. C’è la volontà di capire, dei giovani e dei meno giovani, e di costruire qualcosa. Chiaro che il “benissimo” non corrisponde a “vittoria sicura a Cagliari”. Là andiamo e là cercheremo di fare la nostra partita». In sintesi, in Sardegna rientreranno Giaccherini e Obi mentre non saranno della trasferta - oltre a Barba, squalificato - pure Djordjevic, Cacciatore e Tomovic, per il quale si sperava in un recupero in extremis. Niente convocazione neppure per l’acciaccato Pucciarelli mentre Pellissier è decollato a dispetto di qualche fastidio accusato giusto ieri, nella rifinitura. Ventura riparte da una constatazione scontata: «Chiaro che se andiamo e facciamo una partita come domenica finisce come domenica. Partita che peraltro mi è servita tantissimo anche a capire la sofferenza di questi giocatori».

Perché «quello che è successo con l’Atalanta in Serie A non è ripetibile né concepibile» e «ora i giocatori devono avere la forza di voltare pagina». Poi l’allenatore la prende più alla larga: «Purtroppo bisogna recuperare una condizione fisica per la quale serviranno - e sto basso - almeno quindici giorni di lavoro. E dare un’organizzazione che ugualmente non può dare frutti immediati. C’è un mondo che abbiamo iniziato a mettere in moto ma che esige tempo mentre qui ogni sei giorni si gioca e se il risultato è negativo i tempi sono destinati ad allungarsi». Però «ieri, finito l’allenamento», racconta Ventura riferendosi a venerdì, «ho sentito i ragazzi ridere negli spogliatoi, cosa che - mi dicono - era tre mesi che non succedeva. A oggi mi sembra uno dei più grandi successi». Il tecnico si sforza di alleggerire la pressione sul gruppo, consapevole che già la classifica di suo può creare non pochi disagi: «Per me quella di Cagliari sarà ancora una partita di verifica. I ragazzi devono cercare anche il risultato, oltre a voler cancellare l’ultimo risultati. Ma sappiamo che per certi aspetti dovremo ripartire da zero».

Quanto agli avversari di giornata, il giudizio è più che lusinghiero: «Il Cagliari sta giocando un bellissimo calcio, per me è... un abusivo per questo livello di campionato: basti pensare a giocatori come Joao Pedro, Barella, Pavoletti, a uno che ha più di cinquanta presenze in Champions, a Lucas Castro... E a una squadra che ha avuto più di tre mesi e mezzo per prepararsi. Ho visto l’ultimo incontro con la Fiorentina: se avesse vinto non avrebbe rubato niente. Sta bene fisicamente e mentalmente». Ancora riflessi negativi di una settimana molto tormentata, con l’ex ct tornato nel mirino dei suoi detrattori. Ma difeso a spada tratta da Luca Campedelli: «Il presidente c’era rimasto male. Ma nel momento in cui ho deciso di venire al Chievo, è stato perché ho fatto una scelta precisa». Nessun pentimento, in ogni caso, nonostante l’avvio choc: «In settimana posso aver avuto un momento in cui certe riflessioni le ho fatte però io sono venuto al Chievo perché questa è la mia vita. Ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi ha permesso di essere quello che sono ancora adesso, che mi permette di alzarmi alla mattina con schizzi di adrenalina mostruosi. Qualcuno qui mi stupisce che lavori dalle otto della mattina alle otto di sera ma lo faccio con piacere. Se vale la pena di vivere tutto questo pagando un pegno così grande? Ci ho pensato e mi sono risposto che sì, ho un’età per cui mi posso permettere anche questo..». Insomma, «potevo vivere più sereno ma certe emozioni non si possono comprare. Se non avessi più voglia di fare questo lavoro smetterei anche se fossimo primi». Ultima parentesi sul confronto con Maran, un’icona della storia del Chievo: «Nessuna sfida con lui. Maran ha allenato quattro anni qui come io ne ho fatti quattro a Cagliari. Torno a casa mia proprio come lui rivede il mondo Chievo. Io ritrovo i sardi che mi hanno dato quattro anni di affetto smisurato. Sarà per entrambi incontro con i vecchi amici». •

Francesco Arioli