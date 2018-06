Chievo, accordo con Hetemaj E Castro finisce «congelato»

Accordo raggiunto. Al telefono. Chievo chiama Finlandia. E Giancarlo Romairone trova il sorriso e le parole giuste per convincere Perparim Hetemaj a restare ancora in gialloblù. Si va avanti insieme. Due anni di contratto. Un biennale che sa di fiducia. E che dà valore alle prestazioni del centrocampista. Cresciuto, negli anni, con il Chievo e per il Chievo. Un pezzo fondamentale per la mediana di ieri di Rolly Maran. E pure per quella di domani di Lorenzo D’Anna. Un combattente Hetemaj. In scadenza il 30 giugno. Rimasto a lungo alla finestra. Perché le lusinghe fanno sempre piacere. Ma c’è da far parlare il cuore e calmare l’emotività. Il Chievo ha aspettato il momento giusto. Rimanendo sempre a stretto contatto con Perparim. In principio fu il Genoa. Ipotesi allettante, la serie A vista da un’altra prospettiva. Ma il Grifone non ha mai affondato fino in fondo i colpi. Poi la voce di Parma: tre anni di contratto per Hetemaj, con la A appena ritrovata dal club ducale. Ma, solo voce si è rivelata. E il Chievo sempre lì, ad aspettare, ad ascoltare, a mettere sul tavolo della trattativa un’offerta comunque da prendere in considerazione. Hetemaj si è convinto. Salvo ripensamenti in volo. Quando dal profondo Nord partirà per planare a Verona e mettere un’altra firma di peso sul contratto che il Chievo gli ha preparato. Tutto fatto. E i numeri che accompagnano il centrocampista nella sua avventura veronese cominciano a farsi davvero importanti. Sette stagioni al Chievo. Destinate a diventare nove. A 32 anni, Hetemaj ha collezionato 209 presenze in serie A con il club di Campedelli. Titolare. Quasi sempre inamovibile. Infortuni superati a muso duro. E adesso la possibilità di incidere ancora nel mondo Chievo. Storia diversa per Lucas Castro. El Pata rimane congelato. Per il momento. Cagliari e Chievo non si sono più aggiornate. La richiesta resta molto chiara: sei milioni di euro più una contropartita tecnica gradita a Lorenzo D’Anna. E non si tratta di Alessandro Deiola, come si era vociferato in questi giorni. Il nome giusto è quello di Marco Andreolli. Già in gialloblù in passato. Di sicuro, il Chievo non ha fretta. Castro è pezzo pregiato. E cade a pennello nel nuovo 4-3-3 di D’Anna. Per la banda difensiva di sinistra l’idea è di affiancare un terzino italiano a Jaroszynski. Si lavora per questo. Ma resta viva la pista che porta al croato Hrvoje Milic che il 30 giugno andrà in scadenza con il Napoli. Stesso discorso va fatto per Borna Barisic. Altro terzino croato che nell’ultima stagione ha giocato in patria nell’Osijek. Sul taccuino del ds Romairone tanti nomi. E sogni e suggestioni si mescolano. E a proposito: il sogno proibito del momento è Danilo Cataldi. Il centrocampista, rientrato alla Lazio dopo la buona stagione in prestito al Benevento, non resta in bianco celeste. Il Chievo ha chiesto notizia. Ma la Lazio, al momento, spara alto. Troppo alto per la società di via Galvani. Sul centrocampista sono piombate anche Sassuolo e Atalanta. L’obiettivo perfetto per la difesa è, però, Gaetano Letizia, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Il Benevento lo considera pezzo pregiato. Il Chievo ha chiesto e ora sta alla finestra. Letizia, classe ’90, ha raccolto 25 presenze, ed una rete, nella stagione di A dei sanniti. Romairone ci riproverà. Con il Chievo, però, balla anche la Spal. La richiesta, al momento è di quattro milioni. Troppo alta, forse per tutti. E Romairone resta vigile anche sul centrocampista Nicolas Viola, sempre del Benevento. Non ci sono aggiornamenti dalla scorsa settimana. Ma non è detto che non si possa fare. Tra i giocatori di rientro, il Chievo valuterà sicuramente Martin Valjent, difensore slovacco classe ’95. Ultima stagione in serie B alla Ternana. Quattro anni in under 21 e già una presenza con la nazionale maggiore slovacca. Valjent partirà in ritiro con la prima squadra. •

Simone Antolini