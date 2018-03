Zimbabwe:deposto Mugabe, 'colpo di Stato

LSS-RF

(ANSA) - HARARE, 15 MAR - L'ex leader dello Zimbabwe Robert Mugabe ha rilasciato la sua prima intervista da quando è stato costretto a lasciare il potere a novembre scorso, descrivendo la sua rimozione come un "colpo di stato" e una "vergogna". Per il 94enne Mugabe, bisognerebbe dunque "annullare questa vergogna". L'ex presidente ha parlato alla tv sudafricana Sabc dalla sua villa in un sobborgo della capitale, Harare. L'intervento militare che ha deposto l'anziano leader è stato accolto con molto favore nello Zimbabwe. Mugabe è stato sostituito dal suo ex uomo di fiducia Emmerson Mnangagwa. Secondo gli analisti le prospettive di un suo ritorno politico sono remote.