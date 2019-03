Yemen: raid contro ospedale, 7 morti

GUE

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Un ospedale in Yemen sostenuto da Save the Children è stato colpito da un attacco aereo che ha provocato 7 morti, tra cui 4 bambini. Lo denuncia la ong in un comunicato. Otto le persone ferite e due quelle disperse. Secondo quanto riferito dall'organizzazione umanitaria, alle 9.30 di stamane ora locale (le 7.30 ora italiana) un missile ha colpito una stazione di benzina accanto all'entrata dell'ospedale Ritaf, a 100 chilometri dalla città di Saada, nel nord ovest del Paese.