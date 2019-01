Venezuela, giornalisti espulsi dal Paese

FD

(ANSA) - CARACAS, 30 GEN - Il governo di Nicolas Maduro ha informato oggi che i due giornalisti cileni fermati ieri notte nei pressi del palazzo presidenziale di Caracas saranno espulsi, mentre il sindacato della stampa venezuelana ha denunciato che anche due giornalisti francesi sono detenuti nel Palazzo di Miraflores. Secondo l' ambasciatore del governo di Maduro a Santiago, sostituito da ieri con un rappresentante inviato dal Parlamento di Caracas, "hanno abusato della loro condizione di turisti per svolgere lavoro giornalistico, senza gli accrediti obbligatori per farlo". Il fermo dei due giornalisti francesi è stata confermata su Twitter dallo staff del programma televisivo per il quale lavorano, il talk show "Quotidien" di Tele Monte Carlo. La redazione del programma tv ha aggiunto che "nel momento attuale risulta difficile dire di più, per il rischio di aggravare la loro situazione".