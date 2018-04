Valls 'studia' da sindaco di Barcellona

Z04

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - L'ex premier francese, Manuel Valls, "studia" la possibilità di candidarsi alla poltrona di sindaco di Barcellona, la città spagnola in cui è nato 55 anni fa, dopo la proposta avanzatagli in questo senso dal Movimento spagnolo Cuidadanos. E' quanto scrive Le Figaro ricordando che in questi ultimi mesi il deputato francese del movimento En Marche! è stato spesso in Catalogna per militare contro l'indipendenza dalla Spagna. Le elezioni per il rinnovo del sindaco di Barcellona si terranno il prossimo anno. Appena pochi giorni fa, Valls aveva annunciato la sua rottura dopo 12 anni di amore con la violinista Anne Gravoin. E chissà che non cambi anche Paese.